Раскрыты характеристики процессора, который будет стоять в большинстве смартфонов-флагманов 2024 года

По его словам, чип получит GPU-частоту 900 МГц и ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц. При этом ожидается, что следующее за ним поколение процессоров Snapdragon 8 Gen 4 будет произведено на базе технологии N3E TSMC.

Интернет-источник отметил, что Snapdragon 8 Gen 3 получил модельный номер «SM8650» и внутреннее название Lanai или Pineapple.

Процессор имеет 2+3+2+1 архитектуру, состоящую из ядер ARM уровней titan, silver, golden и golden+. Но из-за отсутствия соответствующих CPU-ядер, чипсет не поддерживает 32-битные приложения и игры для Android, что означает, что разработчикам необходимо обновить свои приложения для 64-битной архитектуры.

Snapdragon 8 Gen 3 набрал в бенчмарке Geekbench 5 впечатляющие 1800 баллов в одноядерном и 6500 баллов в многоядерном тестах.

В то же время, Snapdragon 8 Gen 4 показал 2070 баллов в одноядерном тесте и 9100 баллов в многоядерном тесте, что превосходит результаты компьютерного процессора Apple M2.