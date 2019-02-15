Раскрыты характеристики смартфонов Samsung Galaxy A50, A30 и A10

В сети появились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Samsung Galaxy A50, A30 и A10, пока не представленных производителей официально. Ими поделился индийский ресурс MySmartPrice.

Младшая модель в серии, Samsung Galaxy A10, оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), камерами на 13 и 5 Мп, восьмиядерным процессором Exynos 7884B, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Сканера отпечатков пальцев у него нет.

Следующая модель, Galaxy A30, получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей Infinity-U с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), двойную основную камеру 16+5 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, процессор Exynos 7904, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.