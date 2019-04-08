Раскрыты характеристики тройной камеры следующей модели iPhone

Китайские источники раскрыли подробности о готовящемся к выпуску нового смартфона Apple, также известного как iPhone XI или iPhone 11.
В сети уже появлялись чертежи и рендеры финального варианта дизайна — с тройной основной камерой, оформленной квадратом на задней панели. По данным источника, отличительными чертами камеры станут ультраширокоугольный модуль и датчик ToF (Time of Flight) для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.
Причём ультраширокоугольное решение Apple должно стать «уникальным» и выделяющимся на фоне конкурирующих решений китайских производителей, таких как Xiaomi и Huawei. Также в камере используется телеобъектив, обеспечивающий двухкратный оптический зум, и основной модуль с широкоугольным объективом.
Именно такой набор модулей в основной камере и обусловил выбор «квадратной», а не вертикальной организации, поскольку модули нельзя расположить близко друг к другу в одну линию.
Согласно более ранним утечкам, в серию 2019 года войдут три модели по размерам такие же как и текущее поколение, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Аппаратной основой станет новый процессор A13. Также ожидается быстрая 18-ваттная зарядка, возможно появление USB Type-C вместо фирменного Lightning. Смартфоны сразу получат новую программную платформу iOS 13 с тёмной темой по всей системе.
Компания Apple уже готовит оригинальные аксессуары для новых iPhone с большими отверстиями под такую камеру.