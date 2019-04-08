Раскрыты характеристики тройной камеры следующей модели iPhone

Причём ультраширокоугольное решение Apple должно стать «уникальным» и выделяющимся на фоне конкурирующих решений китайских производителей, таких как Xiaomi и Huawei. Также в камере используется телеобъектив, обеспечивающий двухкратный оптический зум, и основной модуль с широкоугольным объективом.

Именно такой набор модулей в основной камере и обусловил выбор «квадратной», а не вертикальной организации, поскольку модули нельзя расположить близко друг к другу в одну линию.

Согласно более ранним утечкам, в серию 2019 года войдут три модели по размерам такие же как и текущее поколение, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Аппаратной основой станет новый процессор A13. Также ожидается быстрая 18-ваттная зарядка, возможно появление USB Type-C вместо фирменного Lightning. Смартфоны сразу получат новую программную платформу iOS 13 с тёмной темой по всей системе.

Компания Apple уже готовит оригинальные аксессуары для новых iPhone с большими отверстиями под такую камеру.