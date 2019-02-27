Раскрыты характеристики упрощённого недофлагмана Huawei P30 Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон с модельными номерами MAR-AL00 и MAR-TL00.

Это две версии ожидаемого Huawei P30 Lite, пока не представленного производителем официально. По данным ведомства, смартфон оснащается 6,15-дюймовым дисплеем и аккумулятором ёмкостью 3240 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт, а размеры составят 152,9 х 72,7 х 7,4 мм.

Как ожидается, Huawei P30 Lite базируется на на процессоре Kirin 710, получит тройную камеру 20+16+2 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Официальный дебют может состояться вместе с Huawei P30 и P30 Pro на мероприятии, которое пройдёт в Париже 26 марта 2019 года.