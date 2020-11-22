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Раскрыты характеристики загадочного 5G-смартфона Samsung
Устройство засветилось в Geekbench
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился загадочный 5G-смартфон Samsung, благодаря чему были раскрыты его технические особенности. Кодовое название неанонсированного устройства - SGH-N378.
Согласно обнародованным данным, смартфон работает с системной платой Lito, которая является шифром для устройства с процессором Qualcomm Snapdragon 750G, объединяющий графический ускоритель Adreno 619 и порядка восьми ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Помимо прочего этот процессор ответственен за поддержку 5G. Засветившийся в базе Geekbench 5G смартфон южнокорейской компании Samsung получил 6 ГБ памяти.
На сегодняшний день название загадочного смартфона - неизвестно. Предполагается, что он может войти в состав линейки Galaxy A или Galaxy М. Стоит отметить, что появление новинки в Geekbench может намекать на ее скорый анонс.