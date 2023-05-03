Раскрыты ключевые характеристики грядущего складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra

Речь идёт о моделях Razr 40 и 40 Ultra. Характеристики последнего, к слову, накануне утекли в Сеть.

По данным инсайдеров, смартфон получит 6,9-дюймовый основной складной AMOLED-экран с разрешением FullHD+, соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 120 Гц.

Внешний дисплей будет также выполнен по технологии AMOLED и иметь диагональ в 3,6 дюйма.

В основе Motorola Razr 40 Ultra будет лежать процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон получит до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутреннего накопителя. Ранее сообщалось, что устройство оснастят аккумулятором на 3800 мАч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.

Что же до камер, то инсайдеры сообщают о двойной камера на 12 и 13 Мп, а также фронтальном модуле на 32 Мп.

Ожидается, что анонс новинки состоится уже 1 июня. Предполагаемая стартовая цена складного флагмана — около 1200 евро.