Раскрыты ключевые характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал настоящим хитом в Китае и компания Xiaomi собирается развить его успех моделью Xiaomi Redmi Note 7 Pro.

Его анонс состоится после запуска флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, чья презентация назначена на 20 февраля. Скорее всего, Redmi Note 7 Pro будет представлен уже в марте.

Смартфон должен получить более мощный процессор — Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере главным сенсором выступит 48-мегапиксельный Sony IMX586. Также отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

По сравнению с прямым предшественником, прошлогодним Redmi Note 6 Pro, новая модель должна принести множество улучшений и изменений.