Раскрыты международные цены на Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп

Стали известны новые подробности о выходе за пределы Китая навороченного смартфона Redmi Note 8 Pro. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.

Как сообщил источник, Redmi Note 8 Pro уже начал появляться у европейских онлайн-ритейлеров по таким ценам: 259 евро за версию 6+64 ГБ и 289 евро за 6+128 ГБ. Продажи должны начаться 23 сентября 2018 года.

В Китае Redmi Note 8 Pro стал доступен ещё 3 сентября по цене от 195 долларов. Смартфон может похвастаться основной камерой с разрешением 64 Мп. Максимальное разрешение фотографий равно 9248 х 6936 пикселям. Остальные датчики имеют разрешение 8, 2 и 2 Мп, но последний сенсор представляет собой времяпролётную камеру.

Также он оснащается 6,53-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Helio G90T, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и модулем для бесконтактных платежей NFC.