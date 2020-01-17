Раскрыты модели сенсоров камер в новых флагманах Samsung Galaxy S20

Известно, что самым дорогим смартфоном серии станет Samsung Galaxy S20 Ultra, который оснастят несколькими сенсорами, в числе которых основной на 108 Мп S5KHM1, 48 Мп телефото датчик, размер пикселя которого равен 0,8 мкм, 44Мп широкоугольный с размером пикселя 0,7 мкм, а также времяпролетный IMX518.

В то же время Galaxy S20+ оборудуют 12 Мп основным сенсором IMX555, размер пикселя которого равен 1,8 мкм, 64 Мп телефото датчиком S5KGW2, а также 12 Мп широкоугольным S5K2LA и времяпролетным IMX516. Что касается младшей модели Galaxy S20, то она будет иметь аналогичные Galaxy S20+ модули, но без времяпролетного датчика. Все флагманы оснащены 10 Мп IMX375 в селфи-камере.