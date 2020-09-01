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Раскрыты новинки предстоящей осенней презентации Apple

Компания удивит не только смартфонами!
Благодаря отчету Марка Гурмана, составленного для Bloomberg, были раскрыты новинки предстоящей осенней презентации Apple. Состояться мероприятия, согласно последним данным, должно в период с сентября по октябрь 2020 года.

В качестве источников своей информации Гурман использовал информаторов, близких к цепочке поставок Apple — именно они и подтвердили, что в этом году яблочная корпорация представит публике сразу четыре новых смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Абсолютно все устройства получат OLED-дисплеи, при этом два “базовых” аппарата получат экраны размером 5,4 и 6,1 дюймов, а Pro-версии оснастят дисплеями на 6,1 и 6,7 дюймов. Также все новые iPhone, судя по данным аналитика, получат поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.

Вместе с новыми смартфонами, Apple также должна показать и новый планшет — iPad Air. Судя по данным Гурмана, устройство получит безрамочный дизайн, схожий с iPad Pro последних двух поколений. Вместе с ним эксперт ожидает анонс новых “умных” часов Apple Watch 6, а также нового поколения приставки Apple TV и уменьшенную версию смарт-колонки HomePod.