Раскрыты новинки предстоящей осенней презентации Apple

В качестве источников своей информации Гурман использовал информаторов, близких к цепочке поставок Apple — именно они и подтвердили, что в этом году яблочная корпорация представит публике сразу четыре новых смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Абсолютно все устройства получат OLED-дисплеи, при этом два “базовых” аппарата получат экраны размером 5,4 и 6,1 дюймов, а Pro-версии оснастят дисплеями на 6,1 и 6,7 дюймов. Также все новые iPhone, судя по данным аналитика, получат поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.

Вместе с новыми смартфонами, Apple также должна показать и новый планшет — iPad Air. Судя по данным Гурмана, устройство получит безрамочный дизайн, схожий с iPad Pro последних двух поколений. Вместе с ним эксперт ожидает анонс новых “умных” часов Apple Watch 6, а также нового поколения приставки Apple TV и уменьшенную версию смарт-колонки HomePod.