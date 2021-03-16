Раскрыты новые функции, которые появятся в Android

По данным интернет-инсайдеров, поисковый гигант хочет научить свою мобильную операционную систему давать доступ к контенту на смартфоне пользователям поблизости. Вместе с тем, как пишет 9to5Google, Nearby Share также хотят научить передавать файлы одновременно нескольким устройствам вокруг, а не только одному, как это есть сейчас.