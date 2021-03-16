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Раскрыты новые функции, которые появятся в Android
Достанутся они, судя по всему, всем пользователям, начиная с Android 6.0
Как стало известно, Google работает не только над новенькой Android 12, но и над улучшением уже выпущенных версий «зелёного робота». Так, например, уже совсем скоро Android-пользователи получат «прокаченную» версию Nearby Share, обросшую новыми функциями.
По данным интернет-инсайдеров, поисковый гигант хочет научить свою мобильную операционную систему давать доступ к контенту на смартфоне пользователям поблизости. Вместе с тем, как пишет 9to5Google, Nearby Share также хотят научить передавать файлы одновременно нескольким устройствам вокруг, а не только одному, как это есть сейчас.
Не до конца, правда, ясно, как скоро обновление начнёт распространяться среди пользователей. Но радует уже тот факт, что Google не перестаёт поддерживать уже вышедшии версии Android в плане новых функций, сосредоточившись лишь на грядущем Android 12.