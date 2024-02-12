Раскрыты новые функции, которые смартфоны Google Pixel получат со свежим обновлением

Среди ожидаемых нововведений в мартовском обновлении Pixel Feature Drop:

Управление Bluetooth устройствами прямо из быстрых настроек: пользователи смогут переключаться между Bluetooth устройствами, подключать новые или отключать Bluetooth, не заходя в настройки.

пользователи смогут переключаться между Bluetooth устройствами, подключать новые или отключать Bluetooth, не заходя в настройки. Выборочная запись экрана: будет возможность выбирать между записью всего экрана или конкретного приложения, что позволит избежать появления нежелательных уведомлений в записи.

будет возможность выбирать между записью всего экрана или конкретного приложения, что позволит избежать появления нежелательных уведомлений в записи. Улучшенный доступ к информации о работе камеры и микрофона: новая функция позволит видеть, какое приложение использует камеру или микрофон, и быстро его закрыть.

новая функция позволит видеть, какое приложение использует камеру или микрофон, и быстро его закрыть. Упрощенный способ делиться Wi-Fi соединением: через быстрые настройки можно будет поделиться доступом к Wi-Fi, предоставив QR-код для сканирования другим устройствам.

через быстрые настройки можно будет поделиться доступом к Wi-Fi, предоставив QR-код для сканирования другим устройствам. Информация на экране блокировки: на экране блокировки с погодой теперь можно будет видеть предстоящие будильники и статус функции «Не беспокоить».

Все эти нововведения явно подчеркивают стремление Google к улучшению пользовательского опыта в своих устройствах.

Ожидается, что обновление будет выпущено 4 марта, в первый понедельник следующего месяца, в соответствии с традицией Google.