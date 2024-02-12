Раскрыты новые функции, которые смартфоны Google Pixel получат со свежим обновлением

Опубликовано 12 февраля 2024, 08:24
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Раскрыты новые функции, которые смартфоны Google Pixel получат со свежим обновлениемЖдем апдейта в марте
Владельцы смартфонов Google Pixel вскоре получат обновление, которое добавит ряд новых функций.
Среди ожидаемых нововведений в мартовском обновлении Pixel Feature Drop:
- Управление Bluetooth устройствами прямо из быстрых настроек: пользователи смогут переключаться между Bluetooth устройствами, подключать новые или отключать Bluetooth, не заходя в настройки.
- Выборочная запись экрана: будет возможность выбирать между записью всего экрана или конкретного приложения, что позволит избежать появления нежелательных уведомлений в записи.
- Улучшенный доступ к информации о работе камеры и микрофона: новая функция позволит видеть, какое приложение использует камеру или микрофон, и быстро его закрыть.
- Упрощенный способ делиться Wi-Fi соединением: через быстрые настройки можно будет поделиться доступом к Wi-Fi, предоставив QR-код для сканирования другим устройствам.
- Информация на экране блокировки: на экране блокировки с погодой теперь можно будет видеть предстоящие будильники и статус функции «Не беспокоить».
Все эти нововведения явно подчеркивают стремление Google к улучшению пользовательского опыта в своих устройствах.
Ожидается, что обновление будет выпущено 4 марта, в первый понедельник следующего месяца, в соответствии с традицией Google.