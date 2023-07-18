Раскрыты новые подробности долгожданного флагмана Xiaomi 14

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о нескольких важных особенностях новинки.

Так, по его словам, младшая модель Xiaomi 14 будет оборудована улучшенным сенсором камеры и накопителем емкостью до 1 ТБ (в отличие от 512 ГБ в предыдущем поколении).

В основной камере телефона будет установлен датчик большего размера с разрешением 50 Мп, что должно позволить делать более чёткие и яркие снимки. Также ожидается появление телеобъектива с 3,2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камеры.

Смартфоны серии Xiaomi 14 станут одними из первых на рынке с процессором Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит им высокую производительность.

Кроме того, важным улучшением станет ёмкость аккумулятора, которая достигнет 4860 мАч, а скорость зарядки будет выше предыдущей модели.

Анонс линейки ожидается уже в ноябре 2023 года.