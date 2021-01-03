Раскрыты новые подробности о флагманской линейке Huawei P50

Изображением Huawei P50 Pro поделился проверенный инсайдер Стив Хеммерстоффер под ником RODENT950. Помимо прочего, источник сообщил, что в линейку войдут три модели - Huawei P50, Huawei P50 Pro, Huawei P50 Pro+. Отличаться смартфоны будут, в том числе, и по размеру.