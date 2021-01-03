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Раскрыты новые подробности о флагманской линейке Huawei P50
В нее войдут три смартфона
Грядущая флагманская линейка смартфонов Huawei P50 продолжает обрастать подробностями. Нескольким ранее в сети засветился рендер Pro-модели, а сейчас источник рассказал об отличительной особенности смартфонов серии.
Изображением Huawei P50 Pro поделился проверенный инсайдер Стив Хеммерстоффер под ником RODENT950. Помимо прочего, источник сообщил, что в линейку войдут три модели - Huawei P50, Huawei P50 Pro, Huawei P50 Pro+. Отличаться смартфоны будут, в том числе, и по размеру.
По словам источника, младшая модель получит 6,1-6,2-дюймовый экран, тогда как среднюю оснастят 6,6-дюймовым. Самым габаритным смартфоном серии можем стать Huawei P50 Pro+ с экраном в 6,8 дюймов. Инсайдер отметил, что размеры Pro-версии соответствуют 159 х 73 мм.