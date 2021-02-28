Раскрыты новые подробности о неанонсированном Meizu 18 Pro

Презентация Meizu 18 пройдет уже в начале марта, а именно 3 числа. Meizu 18 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870, тогда как Pro-версия получит флагманский чип Snapdragon 888. Емкость аккумулятора младшей версии составит 4000 мАч, тогда как старшая получит 4500 мАч.