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Раскрыты новые подробности о неанонсированном Meizu 18 Pro
Презентация состоится в начале марта
В сети появились новые подробности о неанонсированном смартфоне Meizu 18 Pro. Источником стала сама компания, которая раскрыла детали камеры устройства.
Так, выяснилось, что селфи-камера в грядущем смартфоне получит разрешение 44 Мп. Также стали известны и ее размеры - диаметр отверстия составит 3,8 мм. Благодаря тизеру компании были раскрыты детали экрана новинки. В частности, аппарат оснастят OLED матрицей со сверхбыстрым ультразвуковым подэкранным сканером отпечатком пальцев Qualcomm 3D Sonic Sensor.
Презентация Meizu 18 пройдет уже в начале марта, а именно 3 числа. Meizu 18 будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 870, тогда как Pro-версия получит флагманский чип Snapdragon 888. Емкость аккумулятора младшей версии составит 4000 мАч, тогда как старшая получит 4500 мАч.