Раскрыты новые подробности о первом смартфоне Xiaomi с подэкранной селфи-камерой

Несмотря на то, что первое устройство подобного рода ожидается лишь в 2021 году, уже сейчас стало известно, что экраны для прорывного смартфона будут поставляться CSOT, дочерней компанией TCL, говорится в свежем отчете ChinaStarMarket. К слову, стоит отметить, что грядущая новинка Xiaomi далеко не первый плод сотрудничества двух компаний — ранее CSOT уже занималась производством дисплеев для недавно представленного Mi 10 Ultra.