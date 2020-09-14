Раскрыты новые подробности о первом смартфоне Xiaomi с подэкранной селфи-камерой
Несмотря на то, что первое устройство подобного рода ожидается лишь в 2021 году, уже сейчас стало известно, что экраны для прорывного смартфона будут поставляться CSOT, дочерней компанией TCL, говорится в свежем отчете ChinaStarMarket. К слову, стоит отметить, что грядущая новинка Xiaomi далеко не первый плод сотрудничества двух компаний — ранее CSOT уже занималась производством дисплеев для недавно представленного Mi 10 Ultra.
Напомним, что в начале сентября ZTE представила первый серийный телефон с поддисплейной фронтальной камерой — ZTE Axon 20 5G. Правда, данное устройство, судя по первым отзывам, страдает той же “болячкой” что и более ранние прототипы Oppo и других производителей: область в районе камеры имеет иную цветопередачу и разрешение, в результате чего слишком явно выделяется на общем фоне.