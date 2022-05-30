Раскрыты новые подробности о первом за последние три года флагмане HTC

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Раскрыты новые подробности о первом за последние три года флагмане HTCHTC U12+ был выпущен в далёком 2018 году
Некоторое время назад стало известно, что компания HTC намерена вернуться в большую игру — компания, якобы, готовит свежий флагманский смартфон.
И вот, спустя всего-ничего после первых слухов, в сети появилась более подробная информация о девайсе. Например, инсайдеры рассказали, что несмотря на перенос с апреля 2022 года на неизвестный срок, IT-гигант всё же намерен выпустить устройство.
Сообщается также, что новый смартфон HTC будет каким-то образом связан с Метавселенной. Возможно, устройство будет иметь тесную интеграцию с гарнитурой Vive Flow VR. Как именно — пока что неизвестно.
Напомним, что чуть ранее стало известно об успешном прохождении сертификации безымянным флагманом HTC в нидерландском органе по сертификации мобильных устройств Telefication.