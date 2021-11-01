Раскрыты новые подробности о самом дешевом 5G-смартфоне Samsung

Так, согласно обнародованным данным, аппарат получит процессор Dimensity 700 5G, производительность которого практически в три раза больше, чем у чипа Helio P35 в Galaxy A12. Galaxy A13 5G приписывают 6,48-дюймовый IPS экран с разрешением Full HD+. Также, согласно данным источников, смартфон должен получить трехмодульную камеру на 50, 5 и 2 Мп, энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

От устройства также ожидают сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ внутренней памяти. Что касается стоимости, предполагается, что минимальная комплектация будет продаваться приблизительно за 250 долларов.