Раскрыты новые смартфоны Xiaomi в устаревшей линейке Redmi Note 9

Популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station опубликовал в Weibo сообщение, в котором заявил о сразу трех новых моделях Redmi Note 9, разработкой которых прямо сейчас занимается Xiaomi. По его словам, один из них даже получит 108 Мп модуль камеры ISOCELL HM2 от Samsung. Анонс данного решения, отметим, состоялся недавно - в сентябре 2020 года, сообщает Gizmochina.

Напомним, что ранее китайский регулятор 3C сертифицировал два новых смартфона Redmi с модельными номерами M2007J22C и M2007J17C. Вероятнее всего, именно под ними скрывается два новых устройства линейки Redmi Note 9. И если это так, то согласно данным все того же регулятора, один из смартфонов получит 22 Вт быструю зарядку, а другой - 33 Вт. При этом оба смартфона будут поддерживать технологию 5G. Что интересно, слухи утверждают об использовании как минимум в одном из них процессора Snapdragon 750G.