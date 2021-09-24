Раскрыты ограничения беспроводной зарядки в новейшем iPhone 13 mini

Как и прошлогодняя модель, новинка может заряжаться максимум от 12 Вт, сообщает MacRumors. И хоть до сих пор нет точной информации, с чем именно связано такое решение компании, можно предположить, что виной всему страх Apple столкнуться с перегревом смартфона при мощности в 15 Вт.

Что интересно, более «старшие» модели iPhone 13 способны использовать MagSafe на полную мощь.

Отметим, что есть и свои отличия между iPhone 12 mini и 13 mini. Так, если верить данным GSMArena, в прошлогодней версии используется аккумулятор на 2227 мАч, в то время как в актуальной — на 2438 мАч. Это, вкупе с более энергоэффективным чипом, делает iPhone 13 mini более «выносливым», т.е. способным дольше проработать от одного заряда.