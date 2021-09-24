Раскрыты ограничения беспроводной зарядки в новейшем iPhone 13 mini

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Раскрыты ограничения беспроводной зарядки в новейшем iPhone 13 miniК сожалению, они сохранились со времён iPhone 12 mini
Несмотря на то, что беспроводная зарядка MagSafe для смартфонов Apple имеет максимальную мощность в 15 Вт, iPhone 12 mini не могла воспользоваться ими на полную. Теперь же стало известно, что похожие ограничения есть и у новейшего iPhone 13 mini.
Как и прошлогодняя модель, новинка может заряжаться максимум от 12 Вт, сообщает MacRumors. И хоть до сих пор нет точной информации, с чем именно связано такое решение компании, можно предположить, что виной всему страх Apple столкнуться с перегревом смартфона при мощности в 15 Вт.
Что интересно, более «старшие» модели iPhone 13 способны использовать MagSafe на полную мощь.
Отметим, что есть и свои отличия между iPhone 12 mini и 13 mini. Так, если верить данным GSMArena, в прошлогодней версии используется аккумулятор на 2227 мАч, в то время как в актуальной — на 2438 мАч. Это, вкупе с более энергоэффективным чипом, делает iPhone 13 mini более «выносливым», т.е. способным дольше проработать от одного заряда.