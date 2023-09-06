Раскрыты основные характеристики базовых iPhone 15 и 15 Plus

Сегодня же стали известны предполагаемые характеристики базовых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Первое, что бросается в глаза — схожесть новинок с iPhone 14 Pro. Оба устройства будут работать на процессоре Apple A16 Bionic и предложат пользователям до 512 ГБ встроенной памяти.

Экраны новинок будут выполнены на технологии Retina XDR OLED: у iPhone 15 размер составит 6,1”, а у Plus-версии — 6,7”. Оба смартфона получат две основные камеры: 48-мегапиксельную и 12-мегапиксельную ультраширокоугольную.

Что касается автономности, то iPhone 15 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 3877 мАч, а его старший брат — 4912 мАч. Помимо этого, новинки получат поддержку UWB, Face ID и спутникового SOS.

Покупатели смогут выбрать из пяти цветов: чёрного, белого, жёлтого, синего и кораллового.