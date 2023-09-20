Раскрыты основные характеристики камеры флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra

Недавно известный инсайдер Ice Universe раскрыл информацию о перископической и телеобъективной линзах устройства.

Согласно утечке, смартфон будет оснащён 10-мегапиксельной телеобъективной линзой с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельной перископической линзой с размером пикселя 0,7 мкм и оптическим форматом 1/2,52".

В сравнении с Xiaomi 13 Ultra, характеристики камеры Samsung Galaxy S24 Ultra кажутся не такими впечатляющими. Однако, корейский производитель недавно подтвердил разработку улучшенного 200-мегапиксельного основного объектива для будущего смартфона.

Кроме того, устройство получило сертификацию 3C, которая раскрыла наличие 4-ваттной быстрой зарядки.

Смартфон, вероятно, будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 в зависимости от региона. Ожидается, что устройство будет иметь до 2 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативки.