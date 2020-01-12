Раскрыты особенности грядущего флагмана Xiaomi

Так, смартфон оснастят частотой кадров равной 90 Гц, тогда как Redmi K30 имеет 120 Гц. Кроме того, устройство получит относительно невысокое, для флагмана текущего года, разрешение дисплея, а именно Full HD+. По словам инсайдеров, Mi 10 оснастят камерой с несколькими модулями, основной датчик которой будет иметь разрешение 108 Мп, тогда как в сумме все датчики будут обеспечивать 140 Мп. Отметим, что у того же Mi Note 10 суммарное разрешение датчиков составляет порядка 147 Мп.

На данный момент более детальной информации о технических характеристиках в сеть не утекало, однако предполагается, что смартфон будет работать на базе Snapdragon 865.