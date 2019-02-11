Раскрыты особенности новых беспроводных наушников Apple AirPods 2

В сети появились новые подробности о втором поколении беспроводных наушников AirPods от компании Apple. Ими поделился ресурс MySmartPrice со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, наушники AirPods 2 выглядят практически идентично оригинальной модели. Разве что упоминается новое покрытие, чтобы наушники меньше скользили и легче удерживались, а также новый цветовой вариант — наушники будут доступны не только в белом, но и чёрном корпусе.

Основные изменения у наушников внутри. Ожидаются более глубокие басы и дополнительные сенсоры, с помощью которых наушники смогут отслеживать состояние здоровья пользователей. При этом цена на AirPods 2 окажется заметно выше — 200 долларов вместо прежних 160 долларов.

Ранее уже сообщалось, что будущие AirPods смогут отслеживать пульс и температуру пользователя, а также другие медицинские показатели. Однако выпуск наушников Apple с такими возможностями ожидался в 2020 году. В 2019 году же прогнозировалось менее крупное обновление AirPods, с функцией шумоподавления и защитой от воды.