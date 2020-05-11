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Раскрыты первые характеристики "экстремальной" версии смартфона Xiaomi Redmi K30
Речь о Redmi K30 5G Extreme Edition
Напомним, что анонс грядущей “экстремально” версии смартфона Xiaomi Redmi K30 состоится в ближайшее время, однако уже сейчас были раскрыты ее первые характеристики.
Так, благодаря видеоролику, опубликованному самой компанией, стало известно, что дизайн задней панели Redmi K30 5G Extreme Edition будет аналогичен Redmi K30 5G. Судя по всему, его оборудовали вертикальным блоком для четырехмодульной камеры с круглым обрамлением вокруг.
Раскрыт и ряд технических характеристик грядущей новинки. Так, сообщается, что Redmi K30 5G Extreme Edition позиционируется как первый в мире смартфон, работающий на базе процессора Snapdragon 768. Устройство получит 6,67-дюймовый экран, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Предполагаемая стоимость Redmi k30 5G Extreme Edition составляет 2299 юаней или приблизительно 325 долларов.