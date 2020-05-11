Раскрыты первые характеристики "экстремальной" версии смартфона Xiaomi Redmi K30

Так, благодаря видеоролику, опубликованному самой компанией, стало известно, что дизайн задней панели Redmi K30 5G Extreme Edition будет аналогичен Redmi K30 5G. Судя по всему, его оборудовали вертикальным блоком для четырехмодульной камеры с круглым обрамлением вокруг.