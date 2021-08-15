Раскрыты первые характеристики флагманских смартфонов Samsung 2022 года

Сообщается, что линейка S22 будет представлена в начале следующего года, но некоторые подробности известны уже сейчас. Так, смартфоны S22 получат дисплей 6,06″ LTPS FHD+ с частотой обновления 120 Гц. У S22 Plus будет дисплей 6,55″ LTPS FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а размер дисплея топового флагманского телефона Galaxy S22 Ultra - 6,81″ LTPO QHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Блок камер по оснащению будет похож у моделей Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus. Они получат тройные задние камеры, а также основную оптическую 1/1.55-дюймовую камеру 50 Мп, 12 Мп сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный теле- фотообъективы, которые поддерживают 3-кратный оптический зум. А модель Galaxy S22 Ultra будет иметь четырёхкамерный блок: основную камеру 108 Мп, 12 Мп сверхширокоугольный и 12 Мп телеобъектив, поддерживающий 3-кратный оптический зум,а также 12-мегапиксельный перископический объектив, с поддержкой 10-кратного оптического зума.

Об аккумуляторах известно, что они будут у S22 — 3800 мАч, у S22 Plus — 4600 мАч, а S22 Ultra получит 5000 мАч.

Что касается расцветок, инсайдеры сообщили, что могут быть представлены розовый и фисташковый цвета, с классическими чёрным и серым.