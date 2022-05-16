Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022

Отметим, что устройству также приписывают появления поддержки частоты обновления 120 Гц на внутреннем дисплее, двойную основную камеру (на 50 и 13 Мп), а также чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы.

Ожидается, что анонс Motorola Razr 2022 состоится уже в конце июля или начале августа в Китае.