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Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022

Судя по всему, наконец-то нас ждут заметные изменения
Несколько лет назад Motorola успешно удивила общественность возрождением легендарной линейки Razr. Но с тех пор каждая новая модель мало чем отличалась от предыдущей.
Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022

Видимо, в этом году компания хочет изменить положение вещей. Если верить данным инсайдеров, Motorola Razr 2022 получит увеличенный дисплей — с 6,2 до 6,7 дюймов. При этом изменению подвергнется и внешний дисплей, который в прошлой модели был на 2,7 дюйма.

За выпуск обоих экранов будет отвечать китайская China Star Optoelectronics (CSOT).

Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022

Отметим, что устройству также приписывают появления поддержки частоты обновления 120 Гц на внутреннем дисплее, двойную основную камеру (на 50 и 13 Мп), а также чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы.

Ожидается, что анонс Motorola Razr 2022 состоится уже в конце июля или начале августа в Китае.

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