Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022

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Раскрыты первые подробности о новой гибкой раскладушке Motorola Razr 2022Судя по всему, наконец-то нас ждут заметные изменения
Несколько лет назад Motorola успешно удивила общественность возрождением легендарной линейки Razr. Но с тех пор каждая новая модель мало чем отличалась от предыдущей.
Видимо, в этом году компания хочет изменить положение вещей. Если верить данным инсайдеров, Motorola Razr 2022 получит увеличенный дисплей — с 6,2 до 6,7 дюймов. При этом изменению подвергнется и внешний дисплей, который в прошлой модели был на 2,7 дюйма.
За выпуск обоих экранов будет отвечать китайская China Star Optoelectronics (CSOT).
Отметим, что устройству также приписывают появления поддержки частоты обновления 120 Гц на внутреннем дисплее, двойную основную камеру (на 50 и 13 Мп), а также чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы.
Ожидается, что анонс Motorola Razr 2022 состоится уже в конце июля или начале августа в Китае.