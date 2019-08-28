Раскрыты первые подробности о Samsung Galaxy S11

В сети появились подробности о новом поколении флагманских смартфонов Samsung, которое дебютирует на будущий год. Информацией поделился индийский инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в Twitter.

По данным источника, Samsung Galaxy S11 будет представлен тремя моделями с номерами SM-G981, SM-G986 и SM-G988. Он отмечает, что все три модели получат поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G.

Также ожидается новая версия складного смартфона Galaxy Fold с гибким дисплеем. Её модельный номер — SM-F700F. Поскольку у стандартного Galaxy Fold маркировка SM-F900F, предполагается, что SM-F700F окажется упрощённой моделью.

Официальный дебют Samsung Galaxy S11 ожидается в первом квартале 2020 года.