Раскрыты первые подробности об экранах флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro

В текущем году нас ждут Xiaomi 13 и 13 Pro. По последним данным, их анонс может состояться уже в конце ноября, так как компания успешно опережает прежние сроки. А это значит, что самое время для первых качественных утечек о смартфонах.

Ранее мы уже писали про то, какая мощность зарядки будет использоваться в линейке. Напомним, что тогда инсайдеры утверждали о мощности в 100 Вт.