Раскрыты первые подробности об экранах флагманских Xiaomi 13 и 13 Pro

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Раскрыты первые подробности об экранах флагманских Xiaomi 13 и 13 ProОтличия между моделями будут
Последние пару лет Xiaomi анонсирует свои главные флагманы в конце года. Исключением не станет и 2022-й.
В текущем году нас ждут Xiaomi 13 и 13 Pro. По последним данным, их анонс может состояться уже в конце ноября, так как компания успешно опережает прежние сроки. А это значит, что самое время для первых качественных утечек о смартфонах.
Ранее мы уже писали про то, какая мощность зарядки будет использоваться в линейке. Напомним, что тогда инсайдеры утверждали о мощности в 100 Вт.
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Что же до свежего инсайда, то известно об использовании в Xiaomi 13 плоского дисплея с разрешением FullHD+, в то время как Pro-версия получит экран-водопад с разрешением 2К.
Сообщается также, что сами панели при этом выполнены по некой новой технологии, которая сделает рамки вокруг ещё тоньше.