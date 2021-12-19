Раскрыты первые смартфоны Xiaomi и Realme на базе новейшего процессора MediaTek

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Раскрыты первые смартфоны Xiaomi и Realme на базе новейшего процессора MediaTekКоторые выйдут уже в начале 2022 года
Несколько дней назад MediaTek анонсировала сразу два новых мобильных процессора — флагманский Dimensity 9000 и более доступный Dimensity 8000. Теперь же стало известно, какие смартфоны получат последнюю модель SoC в числе первых.
Так, уже в начале 2022 года Xiaomi и Realme представят свои устройства на базе Dimensity 8000. Это будут Redmi K50 и Realme GT Neo3 соответственно. Информацией поделился авторитетный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station.
Также в сети всплыли сведения об использовании Dimensity 9000 в Pro-версии Redmi K50.
Чуть ранее о планах использовать новинки от MediaTek рассказали в Oppo. Вице-президент компании заявил, что следующий флагман Oppo Find X (предположительно Find X4) также будет основан на Dimensity 9000.
Источник: Gizmochina