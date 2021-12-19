Раскрыты первые смартфоны Xiaomi и Realme на базе новейшего процессора MediaTek

Так, уже в начале 2022 года Xiaomi и Realme представят свои устройства на базе Dimensity 8000. Это будут Redmi K50 и Realme GT Neo3 соответственно. Информацией поделился авторитетный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station.

Также в сети всплыли сведения об использовании Dimensity 9000 в Pro-версии Redmi K50.