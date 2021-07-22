Раскрыты первые водонепроницаемые гибкие смартфоны

Так, по его словам, таковыми станут грядущие новинки южнокорейского гиганта Samsung, а именно модели Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Он отметил, что они получат степень защиты уровня IPX8. Данный стандарт гарантирует, что устройства выживут после продолжительного пребывания под водой.

Предполагается, что Galaxy Z Fold 3 оснастят 6,5-дюймовым внешним дисплеем и 7,5-дюймовым складной экраном. По предварительным данным, в качестве “сердца” устройства выступит флагманский чип Snapdragon 888. Также аппарату приписывают трехмодульную камеру. Что касается Galaxy Z Flip 3, он может получить 6,7-дюймовый сгибающийся экран, 1,9-дюймовый внешний экран и процессор Snapdragon 888. Анонс устройств запланирован на 11 августа.