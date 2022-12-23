Раскрыты планы Google на смартфоны Pixel вплоть до 2025 года

Во-вторых, осенью этого года нас ждёт сразу три новых флагмана Google — базовый Pixel 9 (со всё ещё уменьшенным форм-фактором) и сразу два Pixel 9 Pro. Одна из Pro-моделей останется такой же, как 8 Pro, а вот вторая получит уменьшенный 6,3-дюймовый дисплей. В остальном это будут два одинаковых смартфона.

2025 год

На этот год у Google есть два варианта развития событий. Если Pixel Fold покажет удачный старт в 2023-м, то нас ждёт аналог Samsung Galaxy Z Flip от поискового гиганта. Если же складной смартфон бренда провалится, то компания откажется от выпуска устройств в данном форм-факторе.

При этом в любом случае нас ждёт анонс флагманской серии Pixel 10, которая всё так же будет состоять из трёх моделей: одного Pixel 10 и двух Pixel 10 Pro.

Напомним, что не так давно популярный YouTube-блогер MKBHD опубликовал итоги сравнения камер смартфонов, вышедших в 2022 году. По итогу первое место в общем зачёте занял недорогой Google Pixel 6a, обогнав как Samsung Galaxy S22 Ultra, так и «старшего брата» в лице Pixel 7 Pro.