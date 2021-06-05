Так, согласно опубликованным источником данным, работать Nokia C20 Plus будет на базе восьмиядерного процессора Unisoc с тактовой частотой 1,2 ГГц под управлением операционной системы Android 11. Аппарат оснастят 3 ГБ оперативной памяти. Что касается фотовозможностей, известно, что смартфон получит двойную основную камеру.

Nokia C20 Plus получит энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч. Предполагается, что минимальная стоимость новинки составит 120-150 долларов или 8-10 тыс рублей. Анонс ожидается 11 июня. Источники утверждают, что вместе с Nokia C20 Plus компания представит Nokia C30. Аккумулятор последнего может быть рассчитан на 6000 мАч.