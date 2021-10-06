Раскрыты подробности и сроки выхода нового флагмана Xiaomi Redmi K50

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Раскрыты подробности и сроки выхода нового флагмана Xiaomi Redmi K50Спойлер: случится всё уже в этом году
Изначально ожидалось, что в декабре 2021 года Xiaomi представит свой новый флагманский смартфон — Xiaomi 12. Но, как оказалось, устройство было перенесено на начало следующего, 2022 года.
Теперь же стало известно, что на замену ему, компания готовит новинку от своего суббренда — Redmi. В декабре нас ждёт анонс Redmi K50, который должен стать новым флагманом компании, пишет NotebookCheck.
При этом, по данным инсайдеров, в основу ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Основная камера будет иметь три модуля, главный из которых будет на 64 Мп. Отметим, что более ранние слухи гласили, что у устройства будут версии Pro и Pro+. Их «сердцем» выступят Snapdragon 888 и Snapdragon 898 соответственно.
Прочих подробностей о новинке пока что нет. Но, вероятно, стоит ждать их в самое ближайшее время.