Раскрыты подробности и сроки выхода нового флагмана Xiaomi Redmi K50

Теперь же стало известно, что на замену ему, компания готовит новинку от своего суббренда — Redmi. В декабре нас ждёт анонс Redmi K50, который должен стать новым флагманом компании, пишет NotebookCheck.

При этом, по данным инсайдеров, в основу ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Основная камера будет иметь три модуля, главный из которых будет на 64 Мп. Отметим, что более ранние слухи гласили, что у устройства будут версии Pro и Pro+. Их «сердцем» выступят Snapdragon 888 и Snapdragon 898 соответственно.

Прочих подробностей о новинке пока что нет. Но, вероятно, стоит ждать их в самое ближайшее время.