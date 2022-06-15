Раскрыты подробности и сроки выхода нового сверхдешёвого смартфона Samsung Galaxy A04 Core

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Раскрыты подробности и сроки выхода нового сверхдешёвого смартфона Samsung Galaxy A04 CoreНовинка явно будет пользоваться популярностью
За последние несколько лет Samsung добилась определённых успехов на нише доступных смартфонов. Чего только стоит прошлогодняя модель — Galaxy A03 Core.
Теперь же в Сети появилась информация о преемнике девайса, который, ожидаемо, получил название Samsung Galaxy A04 Core.
По данным инсайдеров, внешне новинка практически ничем не будет отличаться от прошлого поколения. Это всё также будет смартфон с одинарной основной камерой и вырезом в форме «капли» под селфи-камеру.
Ожидается, что в отличие от Galaxy A03 Core, модель 2022 года будет основываться на фирменном процессоре Samsung — Exynos 850. Прошлогодний вариант получил чип Unisoc SC9863A в качестве основы.
Анонс новинки ожидается совсем скоро — либо в конце текущего месяца, либо в июле.