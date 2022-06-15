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Раскрыты подробности и сроки выхода нового сверхдешёвого смартфона Samsung Galaxy A04 Core

Новинка явно будет пользоваться популярностью
За последние несколько лет Samsung добилась определённых успехов на нише доступных смартфонов. Чего только стоит прошлогодняя модель — Galaxy A03 Core.
Раскрыты подробности и сроки выхода нового сверхдешёвого смартфона Samsung Galaxy A04 Core

Теперь же в Сети появилась информация о преемнике девайса, который, ожидаемо, получил название Samsung Galaxy A04 Core.

По данным инсайдеров, внешне новинка практически ничем не будет отличаться от прошлого поколения. Это всё также будет смартфон с одинарной основной камерой и вырезом в форме «капли» под селфи-камеру.

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Ожидается, что в отличие от Galaxy A03 Core, модель 2022 года будет основываться на фирменном процессоре Samsung — Exynos 850. Прошлогодний вариант получил чип Unisoc SC9863A в качестве основы.

Анонс новинки ожидается совсем скоро — либо в конце текущего месяца, либо в июле.

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