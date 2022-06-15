Раскрыты подробности и сроки выхода нового сверхдешёвого смартфона Samsung Galaxy A04 Core

Ожидается, что в отличие от Galaxy A03 Core, модель 2022 года будет основываться на фирменном процессоре Samsung — Exynos 850. Прошлогодний вариант получил чип Unisoc SC9863A в качестве основы.

Анонс новинки ожидается совсем скоро — либо в конце текущего месяца, либо в июле.