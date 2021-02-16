Раскрыты подробности и внешний вид нового недорогого флагмана Samsung

Ожидается, что оба устройства получат две версии: 6/128 и 8/256 ГБ. При этом в остальном оба устройства также будут максимально похожи: 6.52-дюймовый Super AMOLED дисплей, частота обновления экрана 90 Гц, сканер отпечатка пальцев под дисплеем.

Что же касательно цены, то тут устройства явно порадует многих. Сообщается, что обыкновенный Samsung Galaxy A72 будет начинаться от 349 евро (31 тыс рублей), в то время как 5G-версия стартует от 429 евро (38 тыс рублей).