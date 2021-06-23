Раскрыты подробности камеры грядущего флагмана Samsung Galaxy S22

Так, например, интернет-инсайдер под ником FrontTron опубликовал информацию, согласно которой девайс оснастят тройной основной камерой. При этом главный модуль в нём будет на 50 Мп, передаёт Gizmochina. Остальные два модуля будут 12 Мп. А телевик сможет похвастаться ещё и трёхкратным оптическим зумом.

Стоит отметить, что если сведения верны, то они свидетельствуют о желании корейского IT-гиганта отказаться от «гонок мегапикселей». Напомним, что в последние несколько лет производители смартфонов стараются выпускать свои новые устройства с всё большим их числом.

Сообщается также, что графической основой для чипа Exynos, который внедрят в Galaxy S22, станет разработка AMD.