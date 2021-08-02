Раскрыты подробности камеры нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S22

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Раскрыты подробности камеры нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S22Оказывается, нас ждут сразу два разных модуля, в зависимости от модели
До анонса флагманской линейки Galaxy S22 от Samsung осталось ещё несколько месяцев. Но несмотря на это, уже сейчас в сети появляются данные о том, какая камера будет установлена в грядущих новинках бренда.
Так, источники близкие к компании сообщили, что смартфоны серии Galaxy S22 получат новый 50 Мп RGBW-модуль. Gizmochina пишет, что его анонс, в свою очередь, состоится должен состояться уже в следующем месяце, вместе с 200 Мп сенсором.
Что интересно, чуть ранее в сети уже появлялись сведения, согласно которым Galaxy S22 Ultra получит неизвестный 200 Мп модуль основной камеры. Вполне вероятно, что тогда речь шла как раз о новой модели от Samsung.
Напомним, что смартфоны линейки Galaxy S показывают в начале года. По последним данным, очередное поколение будет представлено раньше обычного, в январе 2022 года.