Раскрыты подробности камеры нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S22

Так, источники близкие к компании сообщили, что смартфоны серии Galaxy S22 получат новый 50 Мп RGBW-модуль. Gizmochina пишет, что его анонс, в свою очередь, состоится должен состояться уже в следующем месяце, вместе с 200 Мп сенсором.

Что интересно, чуть ранее в сети уже появлялись сведения, согласно которым Galaxy S22 Ultra получит неизвестный 200 Мп модуль основной камеры. Вполне вероятно, что тогда речь шла как раз о новой модели от Samsung.

Напомним, что смартфоны линейки Galaxy S показывают в начале года. По последним данным, очередное поколение будет представлено раньше обычного, в январе 2022 года.