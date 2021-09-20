Раскрыты подробности мощнейшего неанонсированного процессора Snapdragon 898

Свежие данные именно о нём опубликовал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station, передаёт GizChina. Согласно ним, новинка создаётся по нормам 4-нм техпроцесса Samsung. При этом отличительной особенностью чипа должна стать трёхкластерная архитектура (1 + 3 + 4).

Частота ядра Cortex X2 составит составит 3,0 ГГц, в то время как три ядра будут работать на 2,5 ГГц. Что же до энергоэффективных ядер, то они получат частоту 1,79 ГГц. Графическим процессором был выбран Adreno 730.

Анонс Snapdragon 898 ожидается в декабре, в рамках ежегодной конференции Qualcomm. Первым устройством, которое получит новый чип, должен стать грядущий флагман Xiaomi 12.