Раскрыты подробности нового антикризисного смартфона Realme Narzo 50A Prime

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Раскрыты подробности нового антикризисного смартфона Realme Narzo 50A PrimeИнтересен объём его аккумулятора
У Realme есть линейка недорогих, но добротных смартфонов — Realme Narzo 50. В неё уже вошли такие модели как Narzo 50, 50A и 50i. Но, судя по последним слухам, её ждёт очередное пополнение.
Речь идёт о Realme Narzo 50A Prime, который имеет модельный номер RMX3516 и уже успел засветиться в базе данных сразу нескольких сертификационных регуляторах. Благодаря им, например, мы знаем, что смартфон получит аккумулятор нетипичного объёма — 4890 мАч вместо традиционных 5000 мАч.
Ожидается также, что устройство будет поддерживать быструю 18-Вт зарядку и работать под управлением Android 11 с установленной поверх Realme UI.
На данный момент нет точных сроков анонса новинки. Ясно лишь, что случится это скоро, учитывая, что сертификацию девайс уже прошёл.
Источник: GSMArena