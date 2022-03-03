Раскрыты подробности нового антикризисного смартфона Realme Narzo 50A Prime

Речь идёт о Realme Narzo 50A Prime, который имеет модельный номер RMX3516 и уже успел засветиться в базе данных сразу нескольких сертификационных регуляторах. Благодаря им, например, мы знаем, что смартфон получит аккумулятор нетипичного объёма — 4890 мАч вместо традиционных 5000 мАч.

Ожидается также, что устройство будет поддерживать быструю 18-Вт зарядку и работать под управлением Android 11 с установленной поверх Realme UI.

На данный момент нет точных сроков анонса новинки. Ясно лишь, что случится это скоро, учитывая, что сертификацию девайс уже прошёл.