Раскрыты подробности нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A13 4G

Судя по ней, в основу аппарата ляжет чип Exynos 850. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, при этом будет и поддержка «быстрой» зарядки на 15 Вт. Работать смартфон будет под управлением Android 12 прямо из коробки.

На выбор покупателей будет представлено три цветовых варианта (чёрный, белый и голубой), а также три версии — 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Попросят за них 180, 200 и 220 евро (15,7 тыс, 17,5 тыс и 19,2 тыс рублей) соответственно.

Из прочего стоит отметить основную квадрокамеру, наличие 3,5-мм аудиовыхода, а также Bluetooth 5.0. Сроки анонса устройства всё ещё остаются неизвестными.