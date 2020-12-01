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Раскрыты подробности нового недорогого смартфона Xiaomi Redmi 9 Power
Китайская компания вновь взялась за старое
На днях Xiaomi анонсировала целую линейку недорогих смартфонов: Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 4G. Как оказалось, именно последний станет основой для грядущей новинки, которую в компании решили назвать Redmi 9 Power.
Согласно данным, опубликованным интернет-инсайдерами, устройство под новым названием будет выпущено на рынке Индии. Во всем остальном мире точно то же самое устройство планируется представить под именем Redmi Note 9T. Стоит отметить, что глобальная версия смартфона получит четыре модуля основной камеры, в отличие от трех в китайском варианте.
Напомним, что в основу младшей модели в новой линейке Redmi лег процессор Snapdragon 662. Устройство также получило аккумулятор на 6 000 мАч, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти постоянной.