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Раскрыты подробности о грядущей недорогой новинке Xiaomi Redmi 9T
Устройство, вероятнее всего, появится и на российском рынке
Спустя всего-ничего после анонса целой линейки новых смартфонов Xiaomi Redmi Note, компания допустила свежую утечку, которая раскрыла подробности о грядущей недорогой новинке - Redmi Note 9T.
Если верить данным инсайдеров, смартфон станет полной копией уже представленного ранее девайса - Redmi Note 9 4G, сообщает Gizmochina. При этом под этим именем смартфон появится на глобальном рынке, а это, в свою очередь, означает, что Redmi Note 9T вероятнее всего посетит и Россию.
Напомним, что Redmi Note 9 4G получил тройную камеру на 48, 8 и 2 Мп, 6.53-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 662 в качестве основы. Емкость аккумулятора составила достаточно немалые 6 000 мАч.