Раскрыты подробности о грядущей недорогой новинке Xiaomi Redmi 9T

Если верить данным инсайдеров, смартфон станет полной копией уже представленного ранее девайса - Redmi Note 9 4G, сообщает Gizmochina. При этом под этим именем смартфон появится на глобальном рынке, а это, в свою очередь, означает, что Redmi Note 9T вероятнее всего посетит и Россию.