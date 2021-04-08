Раскрыты подробности о трёх новых смартфонах Xiaomi

Как минимум, до конца 2021 года китайский техногигант выпустит три новых устройства, использующих данную систему на чипе. При этом, как пишет Gizmochina, за счёт этого отличительной особенностью смартфонов станет поддержка 5G, Wi-Fi 6 и быстрой зарядки стандарта Quick Charge 4+.

Вообще, судя по спецификациям среднебюджетного чипа Qualcomm, его можно использовать для создания полноценных недорогих флагманов. И, судя по всему, такие производители как Xiaomi, Realme и Redmi понимают это не хуже нас с вами.