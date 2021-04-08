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Сегодня в 16:02
Раскрыты подробности о трёх новых смартфонах Xiaomi
Осталось дождаться их первых серьёзных утечек
В сети появилась свежая информация о грядущих новинках Xiaomi. Судя по ней, компания готовит для нас не только флагманские аппараты на базе Snapdragon 888, но и более доступные решения на базе чипа Snapdragon 870.
Как минимум, до конца 2021 года китайский техногигант выпустит три новых устройства, использующих данную систему на чипе. При этом, как пишет Gizmochina, за счёт этого отличительной особенностью смартфонов станет поддержка 5G, Wi-Fi 6 и быстрой зарядки стандарта Quick Charge 4+.
Вообще, судя по спецификациям среднебюджетного чипа Qualcomm, его можно использовать для создания полноценных недорогих флагманов. И, судя по всему, такие производители как Xiaomi, Realme и Redmi понимают это не хуже нас с вами.