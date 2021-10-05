Раскрыты подробности первого флагмана Honor с гибким экраном

Отмечается, что первый смартфон с гибким экраном бренда будет назван Honor Magic X — компания ранее оформила регистрацию на торговую марку Magic X. По данным источника, основной дисплей будет иметь диагональ в 8 дюймов и получит ультратонкое защитное стекло нового поколения, тогда как внешний будет иметь диагональ в 6,5 дюйма. Также инсайдер сообщил, что в качестве поставщика экранов для грядущего флагмана выступит китайская компания BOE. Смартфону приписывают флагманский чип Snapdragon.

Что касается анонса, по данным источника, состоится он перед Китайским Новым годом.