Раскрыты подробности первого флагмана Honor с гибким экраном

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Раскрыты подробности первого флагмана Honor с гибким экраномHonor Magic X
Проверенный информатор Digital Chat Station раскрыл в сети ряд подробностей о первом флагманском смартфоне компании Honor со сгибающимся экраном. Кроме того, он назвал и сроки анонса устройства.
Отмечается, что первый смартфон с гибким экраном бренда будет назван Honor Magic X — компания ранее оформила регистрацию на торговую марку Magic X. По данным источника, основной дисплей будет иметь диагональ в 8 дюймов и получит ультратонкое защитное стекло нового поколения, тогда как внешний будет иметь диагональ в 6,5 дюйма. Также инсайдер сообщил, что в качестве поставщика экранов для грядущего флагмана выступит китайская компания BOE. Смартфону приписывают флагманский чип Snapdragon.
Что касается анонса, по данным источника, состоится он перед Китайским Новым годом.