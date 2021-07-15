Раскрыты подробности первого складного флагмана независимой Honor

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Раскрыты подробности первого складного флагмана независимой HonorТеперь мы знаем характеристики дисплеем и их производителя
Уже в следующем месяце Samsung представит обновлённую линейку складных смартфонов — Galaxy Z. Но, судя по всему, у новинок будет конкурент за «авторством» Honor — тоже складной Honor Magic Fold.
На радость нам с вами, популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station опубликовал свежую информацию об экранах устройства. Так, основной дисплей смартфона получит диагональ 8”, а внешний — 6,5”, пишет Gizmochina.
За их производство будет отвечать компания BOE. К слову, эта же компания занимается созданием гибких дисплеев и для других производителей смартфонов, например, Vivo.
К сожалению, на данный момент всё ещё нет информации о сроках анонса Honor Magic Fold и о его цене.