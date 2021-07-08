Раскрыты подробности подэкранной камеры грядущего флагмана Xiaomi

К сожалению, речь всё ещё не идёт о каких-то точных характеристиках или примерах фото. Авторитетный интернет-источник Ice Universe лишь утверждает, что поддисплейная камера в Mi Mix 4 окажется заметно более продвинутой, чем таковая же в Galaxy Z Fold 3.

Учитывая, что прежние утечки уверяли, что таковая в грядущем складном флагмане Samsung будет на уровне нынешних обычных селфи-камер, свежее заявление инсайдера не может не радовать.

Отметим, что анонс новинки от Xiaomi ожидается уже в августе 2021 года.