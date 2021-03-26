Телефоны
Сегодня в 07:27
Раскрыты подробности смартфонов Nokia с грядущей апрельской презентации
Судя по всему, интересно будет и любителям бюджеток, и тем, кто выбирает что-то подороже
Уже совсем скоро, 8 апреля, Nokia проведёт презентацию, на которой покажет свои новый смартфоны линеек G и X. И вот, накануне мероприятия, в сети появились подробности о грядущих устройствах.
Так, например, в основу Nokia G10 ляжет чип MediaTek Helio P22, пишет PhoneArena, ссылаясь на инсайдеров. В свою очередь X20 получит самую мощную «основу» из всех смартфонов, которые будут анонсированы. Базироваться аппарат будет на SoC Snapdragon 690 от Qualcomm. Также устройству приписывают 6,5-дюймовый дисплей.
Ожидается, что цена Nokia G10 составит около 160 долларов (12,1 тыс рублей), в то время как X20 оценят в два раза дороже, возможно 300 долларов (22,7 тыс рублей). Так это или нет — узнаем уже совсем скоро, на официальной презентации Nokia.