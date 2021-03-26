Раскрыты подробности смартфонов Nokia с грядущей апрельской презентации

Так, например, в основу Nokia G10 ляжет чип MediaTek Helio P22, пишет PhoneArena, ссылаясь на инсайдеров. В свою очередь X20 получит самую мощную «основу» из всех смартфонов, которые будут анонсированы. Базироваться аппарат будет на SoC Snapdragon 690 от Qualcomm. Также устройству приписывают 6,5-дюймовый дисплей.

Ожидается, что цена Nokia G10 составит около 160 долларов (12,1 тыс рублей), в то время как X20 оценят в два раза дороже, возможно 300 долларов (22,7 тыс рублей). Так это или нет — узнаем уже совсем скоро, на официальной презентации Nokia.