Раскрыты подробности сразу двух новых гибких смартфонов Samsung

Согласно данным, предоставленным интернет-инсайдером, оба устройства получат следующие цветовые варианты: Light Violet, Beige, Green и Black. Ожидается, что Violet и Black заменят популярные Mirror Purple and Mirror Black, появившиеся в оригинальном Samsung Galaxy Z Flip, пишет PhoneArena.

Отметим, что прежние слухи утверждали, что обе новинки будут работать на базе чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом ожидается, что оба устройства получат версии на 256 ГБ, но у Galaxy Z Flip 3 будет и версия на 128 ГБ. Что же касательно более точной даты выхода гибких флагманов Samsung, то их презентация ожидается в июле, в рамках очередного Galaxy Unpacked.