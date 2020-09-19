Раскрыты подробности сразу трех новых недорогих смартфонов Realme
Речь идет о Realme Narzo 20, 20A и 20 Pro, но обо всем по порядку. Так, Realme Narzo 20A, согласно утечке, будет работать на базе процессора Snapdragon 665, иметь от 3 до 4 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора смартфона составит 5 000 мАч, а основная камера будет состоять из трех модулей на 12, 2 и 2 Мп. Цена за версию 3/32 ГБ составит 122 доллара или 9 тыс рублей, а за версию 4/64 ГБ — 136 долларов или 10 тыс рублей.
Realme Narzo 20 окажется более дорогим и мощным девайсом, построенным на базе MediaTek Helio 85. Основная камера смартфона также будет представлена тройным модулем, но уже на 48, 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора девайса составит 6 000 мАч, в наличии будет иметься и поддержка быстрой проводной зарядки на 18 Вт. За версию смартфона на 4/64 ГБ попросят 176 долларов или 13 тыс рублей, а за версию 6/64 ГБ — 208 долларов или 16 тыс рублей.
Ну и самый мощный из “утекших” девайсов — Realme Narzo 20 Pro. Это устройство будет работать на базе процессора MediaTek Helio G95, иметь основную квадрокамеру на 48, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 4 500 мАч и быстрой зарядкой на 65 Вт. На выбор также будет две версии девайса: 6/64 ГБ за 231 доллар или 17,5 тыс рублей и 8/128 ГБ за 272 доллара или 20,5 тыс рублей.
Напомним, что анонс новинок должен состояться уже совсем скоро — 21 сентября 2020 года.